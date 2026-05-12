У фермеров за ночь исчезают десятки животных

У немецких аграриев начали массово похищать скот, причём в отдельных случаях преступники вывозят целые стада, сообщает Euronews. Один из последних случаев произошёл в федеральной земле Бранденбург, где с пастбища исчезли 48 коров. Убытки оценили примерно в 75 тысяч евро.

Смотрите также Минус 215 тысяч голов за год: что происходит со скотом в Украине

Еще раньше вблизи Герцберга неизвестные похитили 74 головы крупного рогатого скота. На месте преступления правоохранители нашли следы грузовиков.

В апреле на ферме в Фалькенберге преступники вывезли 69 телят. По данным следствия, они проникли на территорию хозяйства большим грузовиком и целенаправленно отбирали самок в возрасте от трех до шести месяцев.

Полиция считает, что к кражам причастны профессионально организованные группы. Преступники действуют преимущественно ночью, а для сокрытия происхождения животных снимают или подделывают бирки. Следователи также не исключают использование успокоительных препаратов во время транспортировки скота.

Кражи на фермах становятся серьезной проблемой

В Германии все чаще говорят о явлении Farm Crime – преступления против фермерских хозяйств. Кроме скота, преступники похищают сельскохозяйственную технику, GPS-системы для тракторов, урожай и даже пчелиные ульи.

Больше всего случаев фиксируют в восточных регионах страны, в частности в Бранденбурге. Из-за роста рисков фермеры начали устанавливать видеонаблюдение, усиливать освещение на фермах и создавать цифровые сети оповещения через мессенджеры.

Правоохранители предполагают, что значительную часть похищенных животных вывозят в страны Восточной Европы или за пределы Европейского Союза. При этом преступники могут использовать закрытые грузовики, не предназначенные для перевозки скота.

Официальной отдельной статистики по кражам животных в Германии пока нет, поскольку по законодательству животные считаются имуществом и такие преступления попадают в общую категорию краж.

Минус миллионы голов: в ЕС прогнозируют спад в животноводстве

В Европе животноводческой отрасли и без краж хватает проблем, ведь сейчас там одно из крупнейших падений в выращивании, в том числе и КРС.

В ЕС прогнозируется снижение объемов производства крупного рогатого скота, овец и коз во второй половине 2026 года, тогда как свиноводство демонстрирует рост.

Франция останется лидером в производстве говядины, а Испания – ключевым игроком в свиноводстве, несмотря на общее сокращение поголовья скота в ЕС.

Рост производства ожидается в Германии, Дании и Франции.