У фермеров за ночь исчезают десятки животных
У немецких аграриев начали массово похищать скот, причём в отдельных случаях преступники вывозят целые стада, сообщает Euronews. Один из последних случаев произошёл в федеральной земле Бранденбург, где с пастбища исчезли 48 коров. Убытки оценили примерно в 75 тысяч евро.
Смотрите также Минус 215 тысяч голов за год: что происходит со скотом в Украине
Еще раньше вблизи Герцберга неизвестные похитили 74 головы крупного рогатого скота. На месте преступления правоохранители нашли следы грузовиков.
В апреле на ферме в Фалькенберге преступники вывезли 69 телят. По данным следствия, они проникли на территорию хозяйства большим грузовиком и целенаправленно отбирали самок в возрасте от трех до шести месяцев.
Полиция считает, что к кражам причастны профессионально организованные группы. Преступники действуют преимущественно ночью, а для сокрытия происхождения животных снимают или подделывают бирки. Следователи также не исключают использование успокоительных препаратов во время транспортировки скота.
Кражи на фермах становятся серьезной проблемой
В Германии все чаще говорят о явлении Farm Crime – преступления против фермерских хозяйств. Кроме скота, преступники похищают сельскохозяйственную технику, GPS-системы для тракторов, урожай и даже пчелиные ульи.
Больше всего случаев фиксируют в восточных регионах страны, в частности в Бранденбурге. Из-за роста рисков фермеры начали устанавливать видеонаблюдение, усиливать освещение на фермах и создавать цифровые сети оповещения через мессенджеры.
Правоохранители предполагают, что значительную часть похищенных животных вывозят в страны Восточной Европы или за пределы Европейского Союза. При этом преступники могут использовать закрытые грузовики, не предназначенные для перевозки скота.
Официальной отдельной статистики по кражам животных в Германии пока нет, поскольку по законодательству животные считаются имуществом и такие преступления попадают в общую категорию краж.
Минус миллионы голов: в ЕС прогнозируют спад в животноводстве
В Европе животноводческой отрасли и без краж хватает проблем, ведь сейчас там одно из крупнейших падений в выращивании, в том числе и КРС.
В ЕС прогнозируется снижение объемов производства крупного рогатого скота, овец и коз во второй половине 2026 года, тогда как свиноводство демонстрирует рост.
Франция останется лидером в производстве говядины, а Испания – ключевым игроком в свиноводстве, несмотря на общее сокращение поголовья скота в ЕС.
Рост производства ожидается в Германии, Дании и Франции.