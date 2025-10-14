Экспорт свежей говядины заметно вырос

В сентябре 2025 года Украина экспортировала 104 тонны свежей или охлажденной говядины, что почти в 5,5 раза больше, чем в августе, сообщает 24 Канал со ссылкой на Ассоциацию производителей молока. Этот объем также почти в 130 раз больше относительно сентября 2024 года.

Денежная выручка от экспорта этой продукции по данным ГССУ составила 621 тысяча долларов, что в шесть раз больше относительно августа и в 58 раз больше относительно сентября прошлого года.

Важно! За январь-сентябрь 2025 года Украина поставила на внешние рынки 224 тонны охлажденной говядины (-75%) на сумму 1,31 миллиона долларов (-76%). Ключевыми импортерами свежей украинской говядины стали Грузия, доля поставок в которую оценивается в 36,41%, Иордания – 27%, Азербайджан – 25,44% и Молдова – 10,43%.

Какие объемы экспорта мороженой говядины?

По мороженой говядины, то натуральные объемы поставок из Украины в сентябре составили 1,17 тысячи тонн, что на 13,4% меньше относительно августа этого года и на 26% больше относительно сентября прошлого года. Выручка за поставленный товар составила почти 5,45 миллиона долларов (-12% к августу и -11% к сентябрю прошлого года).

За девять месяцев 2025-го экспорт мороженой говядины вырос до 13,8 тысячи тонн (+9,8%) а выручка – до 56,78 миллиона долларов (+11,7%). Крупнейшими покупателями за указанный период были Китай (30,5%), Азербайджан (30%), Узбекистан (17%), Казахстан (8%) и Молдова (6%).

Что с экспортом скота в живом весе?

В сентябре экспорт КРС в живом весе сократился на 45% против августа – до около 558 тонн. В то же время на 73% больше, чем в сентябре прошлого года. Денежная выручка за экспортируемых животных составила 782 тысячи долларов (-72%, но -82,4% соответственно).

В январе-сентябре 2025 года было экспортировано 13,28 тысячи тонн КРС (+ 27%) на сумму 29,21 миллиона долларов (+ 52%). Ключевыми направлениями экспорта для украинских компаний были Ливан (87%), Ливия (7,6%), Казахстан (4%) и Узбекистан (+1%).

Что касается импорта, то в сентябре в Украину не завозили КРС. Импорт охлажденной говядины сократился до 11 тонн (-27% к августу), а мороженой – вырос до 72 тонн (+18%). В годовом измерении импорт охлажденной говядины уменьшился на 42%, мороженой – на 68%

Обратите внимание! Всего за девять месяцев 2025-го Украина увеличила импорт КРС живым весом до 512 тонн (+ 9%), но сократила импорт охлажденной говядины до 106 тонн (-2%) и мороженой говядины до 1,07 тысячи тонн (-44%) относительно прошлогоднего периода.

