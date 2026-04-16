Экспорт скота и мяса стремительно вырос

В марте 2026 года Украина экспортировала около 2,79 тысяч тонн крупного рогатого скота в живом весе, что на 58% больше, чем в феврале, и на 12% больше, чем год назад. Об этом сообщает Ассоциация производителей молока.

Денежная выручка от экспорта составила 5,26 миллиона долларов США, что также демонстрирует положительную динамику. Всего за первые три месяца года объемы экспорта КРС достигли 5,53 тысячи тонн, а доходы – 11,61 миллиона долларов США.

Параллельно выросли поставки говядины. В частности, по данным Государственной таможенной службы, экспорт свежего или охлажденного мяса в марте превысил 467 тонн, что более чем вдвое больше, чем в феврале. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос почти в 23 раза.

Обратите внимание! Экспорт мороженой говядины также демонстрирует положительную динамику: в марте он достиг 1,67 тысячи тонн, а выручка превысила 7,37 миллиона долларов США.

Причины роста и ситуация с импортом

Эксперты объясняют активизацию экспорта сочетанием нескольких факторов: низкими закупочными ценами на сырое молоко в Украине и высокими ценами на внешних рынках. Дополнительным стимулом стала глобальная нехватка красного мяса.

В то же время внутренняя ситуация повлияла и на импорт. В марте 2026 года Украина не импортировала ни одной нетели, что является нетипичным для рынка.

Импорт охлажденной говядины вырос до 19,3 тонны, а мороженой – до 83,5 тонны по сравнению с предыдущим месяцем. Однако в годовом измерении поставки мороженого мяса сократились более чем вдвое.

Интересно! В итоге внешнеторговое сальдо в марте оставалось положительным и составило 15,21 миллиона долларов США, что свидетельствует об укреплении позиций Украины на глобальном рынке мяса.

Украинский рынок КРС удивляет: поголовье сокращается, однако экспорт растет