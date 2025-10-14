На скільки здорожчали яйця за рік?

Вартість основні харчові продукти в Україні за останній рік суттєво зросли, і продуктом, який подорожчав ледь не найбільше є м'ясо, повідомляє 24 Канал із посиланням на Держстат. Крім того, сильно здорожчали яйця, а серед фруктів найбільше зростання у яблук: вони додали в ціні з 26,5 до 48,8 гривні за кілограм, що становить зростання на 84,4%.

Читайте також Україна збільшила імпорт свинини майже у 8 разів з початку року: які наразі обсяги

За даними статистичного відомства, у вересні 2025 року в порівняні з вереснем минулого року суттєво подорожчало м'ясо:

свинина зросла з 182,7 до 251,8 гривень за кілограм (+37,8%),

куряче філе – з 168,3 до 226,3 гривень (+34,5%),

тушки курятини – з 91 до 118 гривень (+29,8%).

Скільки коштує свинина у супермаркетах?

За даними "Мінфіну", ціна за кілограм свинячої грудинки у супермаркеті складає:

Metro 213,10 гривні;

Novus 204,00 гривні;

Auchan 225,90 гривні;

Megamarket 249,00 гривні;

Сільпо 224,40 гривні;

Що штовхає ціни на сало угору: яка вартість у магазинах України?