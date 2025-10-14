На сколько подорожали яйца за год?

Стоимость основные продукты питания в Украине за последний год существенно выросли, и продуктом, который подорожал едва ли не больше всего является мясо, сообщает 24 Канал со ссылкой на Госстат. Кроме того, сильно подорожали яйца, а среди фруктов наибольший рост у яблок: они прибавили в цене с 26,5 до 48,8 гривны за килограмм, что составляет рост на 84,4%.

Читайте также Украина увеличила импорт свинины почти в 8 раз с начала года: какие сейчас объемы

По данным статистического ведомства, в сентябре 2025 года по сравнению с сентябрем прошлого года существенно подорожало мясо:

свинина выросла с 182,7 до 251,8 гривен за килограмм (+37,8%),

куриное филе – с 168,3 до 226,3 гривен (+34,5%),

тушки курятины – с 91 до 118 гривен (+29,8%).

Сколько стоит свинина в супермаркетах?

По данным "Минфина", цена за килограмм свиной грудинки в супермаркете составляет:

Metro 213,10 гривен;

Novus 204,00 гривны;

Auchan 225,90 гривны;

Мегамаркет 249,00 гривны;

Сильпо 224,40 гривны;

Что толкает цены на сало вверх: какая стоимость в магазинах Украины?