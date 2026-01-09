Цены на живых свиней немного снизились

Цены на живца свиней убойных кондиций в первой декаде января 2026 года несколько ослабли, сообщает 24 Канал со ссылкой на ассоциацию "Свиноводы Украины". Специалисты говорят, что после пятинедельного плато в конце года первые торги января завершились ослаблением закупочных цен на живец свиней.

Читайте также В Китае ввели антидемпинговые пошлины на свинину из ЕС

Так, этой неделе большинство товарных партий закупают в диапазоне 65 – 68 гривен за килограмм, а средневзвешенная цена остановилась на уровне 66,1 гривны за килограмм. Это на 5,9%, или 4,2 гривны за килограмм уступает показателю прошлой недели, – констатируют специалисты.

Представители мясопереработки преимущественно связывают негативную ценовую динамику с несколько выше потребности предложением живца, в том числе и из-за большей убойной массы животных. В частности, некоторые операторы предыдущими неделями закупали меньшие объемы через сокращенную рабочую неделю, поэтому ряд производителей свинины не успели реализовать в праздничный период все, что планировали.

Сейчас большинство заготовителей не готовы озвучивать прогнозы на грядущие торги и придерживаются выжидательной позиции. В то же время планируют работать со стандартными объемами живца, а часть из них ожидает стабилизации конечной реализации с завершением зимних праздников,

– добавляют специалисты.

В ассоциации отмечают, что сейчас оснований для положительного колебания цен не наблюдают, однако о дальнейшем снижении цен закупки в основном не идет.

Какие прогнозы по ценам на мясо на 2026 год?