Ціни на живих свиней трохи знизились

Ціни на живець свиней забійних кондицій у першій декаді січня 2026 року дещо послабилися, повідомляє 24 Канал із посиланням на асоціацію "Свинарі України". Фахівці говорять, що після п'ятитижневого плато наприкінці року перші торги січня завершилися послабленням закупівельних цін на живець свиней.

Читайте також У Китаї ввели антидемпінгові мита на свинину з ЄС

Так, цього тижня більшість товарних партій закуповують у діапазоні 65 – 68 гривень за кілограм, а середньозважена ціна зупинилася на рівні 66,1 гривні за кілограм. Це на 5,9%, або 4,2 гривні за кілограм поступається показнику минулого тижня, – констатують спеціалісти.

Представники м'ясопереробки переважно пов'язують негативну цінову динаміку із дещо вищою за потребу пропозицією живця, зокрема й через більшу забійну масу тварин. Зокрема, деякі оператори попередніми тижнями закуповували менші обсяги через скорочений робочий тиждень, тому низка виробників свинини не встигли реалізувати у святковий період все, що планували.

Наразі більшість заготівельників не готові озвучувати прогнози на прийдешні торги та притримуються вичікувальної позиції. Водночас планують працювати із стандартними обсягами живця, а частина з них очікує стабілізації кінцевої реалізації із завершенням зимових свят,

– додають фахівці.

В асоціації зауважують, що наразі підстав для позитивного коливання цін не спостерігають, однак про подальше зниження цін закупівлі здебільшого не йдеться.

Які прогнози щодо цін на м'ясо на 2026 рік?