Китай запровадив мита на свинину

У Китаї запровадили антидемпінгові мита у розмірі до 19,8% на імпорт свинини з Європейського Союзу після 18-місячного розслідування, повідомляє 24 Канал із посиланням на SCMP. Міністерство торгівлі КНР заявляє, що мита від 4,9% до 19,8% залежно від компанії будуть запроваджені протягом п'яти років.

Читайте також Вартість свинини зростає після обвалу: які наразі ціни закупівлі

Зазначається, що ставки в остаточному рішенні значно нижчі, ніж ті, що були включені до попереднього рішення у вересні, коли передбачались збільшення ставок для виробників свинини ЄС до 62,4%.

Сучасний агробізнес потребує надійного партнера. Open Agri Club – платформа для розвитку малих фермерів та агросектору України. Фінансування під посівну, аналіз ґрунту, добрива, досвід експертів та фахові консультації. Приєднуйтеся та формуйте майбутнє українського агросектору вже сьогодні!

Міністерство повідомило, що мита поширюватимуться на такі продукти: свіжа, холодна та заморожена свинина, свинячі субпродукти, свинячий жир без пісного м'яса, свинячі кишки, сечові міхури та шлунки.

Міністерство торгівлі заявило, що остаточне рішення було винесено на тлі операційних проблем у китайській свинарській галузі та необхідності захисту місцевих виробників.

За даними міністерства, іспанський виробник Litera знаходиться на нижній межі діапазону мит — на рівні 4,9%. Нідерландська група Vion опинилася на найвищій межі — на рівні 19,8%.

Китай є найбільшим споживачем свинини у світі. Країна споживає близько 700 млн свиней щороку, що еквівалентно приблизно половині світового обсягу споживання. ЄС є найбільшим джерелом імпорту свинини та продуктів зі свинини до Китаю, на частку якого припадає близько 54% від загального обсягу імпорту в період між 2020 і 2023 роками. Лідерами постачань із ЄС є іспанські компанії, які протягом першої половини 2025 року відправили до Китаю понад 280 тис. т свинини та продуктів її переробки, за ними йдуть виробники з Нідерландів та Данії.

Імпорт свинини в Україну зріс в 11 разів протягом року