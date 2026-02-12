На скільки збільшились об'єми імпорту свинини?

У січні 2026 року Україна імпортувала 3,4 тисячі тонн свинини, про це свідчать дані Державної митної служби. Це у 10,5 раза більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Читайте також Імпорт картоплі в Україну у 2025 році зріс у п'ятеро: хто постачає найбільше

У грошовому еквіваленті обсяги імпорту зросли у 12,3 раза. Загальна вартість завезеної продукції становила 7,5 мільйона доларів США.

Найбільшу частку імпортної свинини Україна отримала з Данії – 49,9 відсотка від загального обсягу. Також серед основних постачальників залишаються Польща з часткою 20,6 відсотка та Німеччина – 18,6 відсотка.

Загалом протягом 12 місяців 2025 року Україна імпортувала 30,8 тисячі тонн свинини, що в середньому становить 2,6 тисячі тонн щомісяця. Загальна вартість імпорту за цей період досягла 76,3 мільйона доларів США. Найбільшим постачальником торік також була Данія з часткою 57,5 відсотка.

Україна торік різко збільшила імпорт помідорів і огірків: на скільки зросло постачання?