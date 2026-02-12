На сколько увеличились объемы импорта свинины?

В январе 2026 года Украина импортировала 3,4 тысячи тонн свинины, об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы. Это в 10,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В денежном эквиваленте объемы импорта выросли в 12,3 раза. Общая стоимость завезенной продукции составила 7,5 миллиона долларов США.

Наибольшую долю импортной свинины Украина получила из Дании – 49,9 процента от общего объема. Также среди основных поставщиков остаются Польша с долей 20,6 процента и Германия – 18,6 процента.

Всего в течение 12 месяцев 2025 года Украина импортировала 30,8 тысячи тонн свинины, что в среднем составляет 2,6 тысячи тонн ежемесячно. Общая стоимость импорта за этот период достигла 76,3 миллиона долларов США. Крупнейшим поставщиком в прошлом году также была Дания с долей 57,5 процента.

