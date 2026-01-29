Кто везет в Украину больше всего картофеля?

В январе – декабре 2025 года Украина импортировала 138,41 тысячи тонн картофеля, говорится в данных Государственной таможенной службы. Это в 5,3 раза больше, чем в 2024 году, когда объем ввоза составлял 26,05 тысячи тонн.

В стоимостном измерении импорт картофеля за год вырос почти в пять раз – до 74,82 миллиона долларов против 15,21 миллиона долларов годом ранее. Основными поставщиками картофеля на украинский рынок стали Польша, на которую пришлось 38,2 процента импорта, Египет с долей 14,1 процента и Нидерланды – 10,8 процента.

В то же время экспорт картофеля из Украины в 2025 году составил 2,38 тысячи тонн, что на 11,2 процента меньше по сравнению с 2024 годом. Несмотря на уменьшение физических объемов, в денежном выражении экспорт был выгодным и принес 584 тысячи долларов выручки, что на 3,1 процента больше, чем годом ранее.

Основными направлениями экспорта украинского картофеля оставались Молдова, которая обеспечила 60,2 процента всех поставок, Азербайджан – 35,4 процента и Грузия – 1,2 процента.

