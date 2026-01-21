Картофелеводы просят правительство помочь в борьбе с вредителями

Профильные объединения Union of the German Potato Industry (UNIKA) и German Potato Trade Association (DKHV) обратились к правительству Германии с призывом безотлагательно усилить прикладные научные исследования, направленные на противодействие камышовой цикадке и бактериальным заболеваниям картофеля, сообщает Potato Pro. Об этом шла речь во время круглого стола, состоявшегося в декабре 2025 года в Берлине по инициативе федерального министра Алоиса Райнера.

Председатель консультативного совета UNIKA Юстус Бём отметил, что распространение вредителя постепенно перестает быть локальной проблемой. По его словам, без комплексного подхода – от интегрированной защиты растений и новых методов контроля вредителей до активной селекционной работы – картофельная отрасль может столкнуться с ощутимыми потерями.

Обратите внимание! В DKHV также отмечают, что медлить уже нет времени. Член правления ассоциации Мартин Роффхак подчеркнул, что сохранение добавленной стоимости в сельских регионах возможно только при условии быстрой и согласованной реакции государства и аграрного сектора.

Особое внимание участники дискуссии уделили недостатку научных данных по взаимодействию камышовой цикадки с растениями-хозяевами. В связи с этим отраслевые представители настаивают на увеличении финансирования практико-ориентированных исследований и усилении кадрового потенциала профильных научных учреждений на федеральном и региональном уровнях.

Важно! По словам Роффхака, потеря Германией позиций одного из ведущих регионов выращивания картофеля будет иметь негативные последствия не только для продовольственного рынка, но и для занятости в сельской местности. Юстус Бём, со своей стороны, выразил надежду, что активная позиция министра Райнера поможет наработать эффективные механизмы реагирования и сдержать развитие кризиса в отрасли.

