Как изменились цены на овощи и фрукты за неделю?

В Украине продолжает дорожать белокочанная капуста (с 8 – 10 до 9 – 10 гривен за килограмм), сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Рост спроса привел к росту цен на картофель (с 9– 12 до 12 – 14 гривен за килограмм).

Снова начали снижаться цены на лук (с 7 – 9 до 5 – 7 гривен за килограмм). На фоне сокращения поставок из Турции дорожают тепличные помидоры (с 80 – 100 до 90 – 110 гривен за килограмм). Также продолжают расти цены на огурцы (с 125 – 140 до 130 – 180 гривен за килограмм). В то же время диапазон цен на сладкий перец сузился (с 140 – 190 до 145 – 180 гривен за килограмм).

Дороже, чем на предыдущей неделе, продавались цветная капуста (с 35 – 45 до 50 – 60 гривен за килограмм) и редис (с 70 – 80 до 85 – 95 гривен за килограмм). Резко подорожала зеленый лук і петрушка. Продолжали расти цены на салат.

Как изменились цены на фрукты?

Фруктовый сегмент отличился ростом цены на груши (с 25 – 55 до 30 – 55 гривен за килограмм) и виноград (с 70 – 130 до 80 – 170 гривен за килограмм).

Апельсин и мандарин подешевели, а лимон подорожал (с 95 – 110 до 110 – 120 гривен за килограмм). Дороже, чем неделей ранее, продавались хурма и гранат.

