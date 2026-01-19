Як змінились ціни на овочі та фрукти за тиждень?

В Україні продовжує дорожчати білокачанна капуста (з 8 – 10 до 9 – 10 гривень за кілограм), повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Ріст попиту призвів до зростання цін на картоплю (з 9– 12 до 12 – 14 гривень за кілограм).

Знову почали знижуватися ціни на цибулю (з 7 – 9 до 5 – 7 гривень за кілограм). На тлі скорочення постачання із Туреччини дорожчають тепличні помідори (з 80 – 100 до 90 – 110 гривень за кілограм). Також продовжують зростати ціни на огірки (з 125 – 140 до 130 – 180 гривень за кілограм). Водночас діапазон цін на солодкий перець звузився (з 140 – 190 до 145 – 180 гривень за кілограм).

Дорожче, ніж попереднього тижня, продавалися цвітна капуста (з 35 – 45 до 50 – 60 гривень за кілограм) та редис (з 70 – 80 до 85 – 95 гривень за кілограм). Різко подорожчала зелена цибуля і петрушка. Продовжували зростати ціни на салат.

Як змінилися ціни на фрукти?

Фруктовий сегмент відзначився зростанням ціни на груші (з 25 – 55 до 30 – 55 гривень за кілограм) та виноград (з 70 – 130 до 80 – 170 гривень за кілограм).

Апельсин та мандарин подешевшали, а лимон подорожчав (з 95 – 110 до 110 – 120 гривень за кілограм). Дорожче, ніж тижнем раніше, продавалися хурма та гранат.

