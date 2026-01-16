Почему цены на тепличные помидоры начали расти?

Существенное сокращение предложения тепличных помидоров на украинском рынке на текущей неделе позволило продавцам незначительно повысить отпускные цены в этом сегменте, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Основным поставщиком продукции в это время года остается Турция, однако на протяжении последних нескольких недель объемы поставок тепличных томатов из Турции несколько снизились.

Согласно данным ежедневного мониторинга проекта, сейчас на украинском рынке тепличные помидоры в оптовом сегменте предлагаются в диапазоне 90 – 110 гривен за килограмм (2,09 – 2,55 доллара за килограмм), что в среднем на 12% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

В то же время эксперты отмечают, что продавцы не решаются на более существенное повышение цен, несмотря на довольно слабый спрос как со стороны оптовых компаний, так и розничных сетей.

Обратите внимание! Эксперты отмечают, что сейчас тепличные помидоры в Украине в среднем продаются на 10% дороже, чем в середине января 2025 года. В то же время многие участники рынка сходятся во мнении, что такая ценовая ситуация в этом сегменте имеет временный характер. Они не исключают, что уже на следующей неделе томаты снова начнут дешеветь после нормализации поставок турецкой продукции на украинский рынок.

