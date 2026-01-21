Картоплярі просять уряд допомогти у боротьбі зі шкідниками

Профільні об'єднання Union of the German Potato Industry (UNIKA) та German Potato Trade Association (DKHV) звернулися до уряду Німеччини із закликом невідкладно посилити прикладні наукові дослідження, спрямовані на протидію очеретяній цикадці та бактеріальним захворюванням картоплі, повідомляє Potato Pro. Про це йшлося під час круглого столу, що відбувся у грудні 2025 року в Берліні за ініціативи федерального міністра Алоїса Райнера.

Читайте також Овочі дорожчають, цитрусові дешевшають: що відбувається з цінами на ринку України

Голова консультативної ради UNIKA Юстус Бьом наголосив, що поширення шкідника поступово перестає бути локальною проблемою. За його словами, без комплексного підходу – від інтегрованого захисту рослин і нових методів контролю шкідників до активної селекційної роботи – картопляна галузь може зіткнутися з відчутними втратами.

Зверніть увагу! У DKHV також зазначають, що зволікати вже немає часу. Член правління асоціації Мартін Роффхак підкреслив, що збереження доданої вартості в сільських регіонах можливе лише за умови швидкої та узгодженої реакції держави й аграрного сектору.

Окрему увагу учасники дискусії приділили нестачі наукових даних щодо взаємодії очеретяної цикадки з рослинами-господарями. У зв'язку з цим галузеві представники наполягають на збільшенні фінансування практико-орієнтованих досліджень і посиленні кадрового потенціалу профільних наукових установ на федеральному та регіональному рівнях.

Важливо! За словами Роффхака, втрата Німеччиною позицій одного з провідних регіонів вирощування картоплі матиме негативні наслідки не лише для продовольчого ринку, а й для зайнятості в сільській місцевості. Юстус Бьом, зі свого боку, висловив сподівання, що активна позиція міністра Райнера допоможе напрацювати ефективні механізми реагування та стримати розвиток кризи в галузі.

Запаси тануть, ціни ростуть: в Україні подорожчали столові буряки