Хто везе в Україну найбільше картоплі?

У січні – грудні 2025 року Україна імпортувала 138,41 тисячі тонн картоплі, йдеться у даних Державної митної служби. Це у 5,3 раза більше, ніж у 2024 році, коли обсяг ввезення становив 26,05 тисячі тонн.

У вартісному вимірі імпорт картоплі за рік зріс майже у п'ять разів – до 74,82 мільйона доларів проти 15,21 мільйона доларів роком раніше. Основними постачальниками картоплі на український ринок стали Польща, на яку припало 38,2 відсотка імпорту, Єгипет із часткою 14,1 відсотка та Нідерланди – 10,8 відсотка.

Водночас експорт картоплі з України у 2025 році склав 2,38 тисячі тонн, що на 11,2 відсотка менше порівняно з 2024 роком. Попри зменшення фізичних обсягів, у грошовому вираженні експорт був вигіднішим і приніс 584 тисячі доларів виторгу, що на 3,1 відсотка більше, ніж роком раніше.

Основними напрямками експорту української картоплі залишалися Молдова, яка забезпечила 60,2 відсотка всіх поставок, Азербайджан – 35,4 відсотка та Грузія – 1,2 відсотка.

