Ціни на картоплю минулого тижня почали рости

Гуртові ціни на картоплю в Україні почали зростати ще на початку минулого тижня, повідомляють аналітики EastFruit. До цього у сегменті з середини грудня минулого року зберігалася цінова стабільність, а наприкінці 2025 року продавці навіть були змушені знижувати ціни на окремі партії, зокрема на картоплю, не придатну для тривалого зберігання.

Ситуація на ринку почала змінюватися із середини поточного місяця. На тлі стабільного попиту та відчутного скорочення пропозиції продавці підвищили відпускні ціни до рівня 7 – 13 гривень за кілограм, що в середньому на 16 відсотків дорожче, ніж наприкінці першої декади січня цього року. Водночас представники гуртових компаній дедалі частіше повідомляють про нестачу якісної картоплі у місцевих виробників.

Зверніть увагу! Експерти зазначають, що головною причиною нинішнього подорожчання стало загальне скорочення пропозиції на внутрішньому ринку. Фермери без належних сховищ завершили реалізацію картоплі ще до настання морозів, тоді як власники якісної продукції стримують продажі, очікуючи вигідніших цін найближчими місяцями.

Частина виробників також пов'язує проблеми з якістю та нестабільну пропозицію з несприятливими погодними умовами під час збирання врожаю у 2025 році. Тривалі дощі в окремих регіонах погіршили товарний вигляд картоплі та її лежкість, а використання місцевого посадкового матеріалу не дало очікуваного результату.

Важливо! Попри поточне подорожчання, відпускні ціни на картоплю в Україні залишаються в середньому на 60–65 відсотків нижчими, ніж за аналогічний період минулого року. Виробники якісної картоплі прогнозують посилення цінових тенденцій ближче до весни цього року.

