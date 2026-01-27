Цены на картофель на прошлой неделе начали расти

Оптовые цены на картофель в Украине начали расти еще в начале прошлой недели, сообщают аналитики EastFruit. До этого в сегменте с середины декабря прошлого года сохранялась ценовая стабильность, а в конце 2025 года продавцы даже были вынуждены снижать цены на отдельные партии, в частности на картофель, не пригодный для длительного хранения.

Читайте также Картофель продолжает дорожать: как изменились цены на овощи и фрукты за неделю

Ситуация на рынке начала меняться с середины текущего месяца. На фоне стабильного спроса и ощутимого сокращения предложения продавцы повысили отпускные цены до уровня 7 – 13 гривен за килограмм, что в среднем на 16 процентов дороже, чем в конце первой декады января этого года. В то же время представители оптовых компаний все чаще сообщают о недостатке качественного картофеля у местных производителей.

Обратите внимание! Эксперты отмечают, что главной причиной нынешнего подорожания стало общее сокращение предложения на внутреннем рынке. Фермеры без надлежащих хранилищ завершили реализацию картофеля еще до наступления морозов, тогда как владельцы качественной продукции сдерживают продажи, ожидая более выгодных цен в ближайшие месяцы.

Часть производителей также связывает проблемы с качеством и нестабильное предложение с неблагоприятными погодными условиями во время уборки урожая в 2025 году. Длительные дожди в отдельных регионах ухудшили товарный вид картофеля и его лежкость, а использование местного посадочного материала не дало ожидаемого результата.

Важно! Несмотря на текущее подорожание, отпускные цены на картофель в Украине остаются в среднем на 60–65 процентов ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Производители качественного картофеля прогнозируют усиление ценовых тенденций ближе к весне этого года.

Морковь ползет вверх: в Украине фиксируют новую волну роста цен