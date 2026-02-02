Звідки в Україну завозили найбільше помідорів та огірків?

У 2025 році Україна збільшила імпорт помідорів на 32,5% – до 104,82 тисячі тонн, повідомляє EastFruit за даними Державної митної служби. Водночас імпорт огірків зріс на 46,3%, до 70,82 тисячі тонн порівняно з 2024 роком.

У грошовому вимірі імпорт помідорів зріс на 31,6% і досяг 140,84 мільйона доларів США. Обсяги ввезення огірків у вартісному вираженні збільшилися на 38,8% – до 89,14 мільйона доларів США.

Основним постачальником помідорів у 2025 році була Туреччина, на яку припадало 82,3% усіх імпортних постачань у грошовому вимірі. Далі йдуть Польща з часткою 7,3% та Нідерланди – 1,9%. Серед найбільших експортерів огірків в Україну також лідирує Туреччина з часткою 83,5%, за нею Румунія – 7,6% та Польща – 4,6%, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Зверніть увагу! Для порівняння, у 2024 році частка Туреччини в імпорті помідорів становила 77,3%, а в імпорті огірків – 73,6%. Таким чином, за підсумками 2025 року турецькі постачальники суттєво посилили свої позиції в обох товарних сегментах.

Як змінився експорт українських овочів?

Водночас експорт помідорів з України у 2025 році скоротився на 31,2% – до 553 тонн. Основними напрямками постачання стали Молдова з часткою 61,5%, Польща – 34,1% та Румунія – 1,1%.

Постачання українських огірків на зовнішні ринки, навпаки, зросли на 19,7% і досягли 3,76 тисячі тонн. Найбільшими покупцями залишалися Польща з часткою 54,5%, Естонія – 36,4% та Молдова – 7,5%.

Цікаво! Раніше стало відомо, що у липні 2025 року Україна запровадила антидемпінгові мита на імпорт свіжих огірків та помідорів з Туреччини у розмірі 20,1% і 26,9% відповідно строком на 5 років. Заходи були введені для захисту українських виробників від демпінгового імпорту, який завдав шкоди вітчизняним тепличним господарствам.

