Китай ввел пошлины на свинину

В Китае ввели антидемпинговые пошлины в размере до 19,8% на импорт свинины из Европейского Союза после 18-месячного расследования, сообщает 24 Канал со ссылкой на SCMP. Министерство торговли КНР заявляет, что пошлины от 4,9% до 19,8% в зависимости от компании будут введены в течение пяти лет.

Отмечается, что ставки в окончательном решении значительно ниже, чем те, что были включены в предыдущее решение в сентябре, когда предусматривались увеличение ставок для производителей свинины ЕС до 62,4%.

Министерство сообщило, что пошлины будут распространяться на такие продукты: свежая, холодная и замороженная свинина, свиные субпродукты, свиной жир без постного мяса, свиные кишки, мочевые пузыри и желудки.

Министерство торговли заявило, что окончательное решение было вынесено на фоне операционных проблем в китайской свиноводческой отрасли и необходимости защиты местных производителей.

По данным министерства, испанский производитель Litera находится на нижней границе диапазона пошлин - на уровне 4,9%. Нидерландская группа Vion оказалась на самой высокой границе - на уровне 19,8%.

Китай является крупнейшим потребителем свинины в мире. Страна потребляет около 700 млн свиней ежегодно, что эквивалентно примерно половине мирового объема потребления. ЕС является крупнейшим источником импорта свинины и продуктов из свинины в Китай, на долю которого приходится около 54% от общего объема импорта в период между 2020 и 2023 годами. Лидерами поставок из ЕС являются испанские компании, которые в течение первой половины 2025 года отправили в Китай более 280 тыс. т свинины и продуктов ее переработки, за ними следуют производители из Нидерландов и Дании.

