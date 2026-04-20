Поголовье и производство свиней будут расти

По оценкам Министерство сельского хозяйства США, на начало 2026 года поголовье свиней в Украине составляет около 4,74 миллиона голов. Это на 120 тысяч больше, чем годом ранее.

Смотрите также Экзотический бизнес на Николаевщине: 24-летняя женщина выращивает необычных раков

В течение года украинские производители могут вырастить около 8,25 миллиона свиней. По сравнению с предыдущим годом это означает прирост примерно на 350 тысяч голов, что свидетельствует о постепенном восстановлении отрасли.

Также ожидается незначительное увеличение импорта живых свиней - до 9 тысяч голов, что на 1 тысячу больше, чем в прошлом году.

Мировой рынок остается стабильным

На глобальном уровне производство свиней в 2026 году, по прогнозам, останется без существенных изменений. Общий объем составит около 1,3 миллиарда голов, что соответствует показателям предыдущего года.

Это означает, что Украина будет наращивать производство на фоне относительно стабильной мировой конъюнктуры, что может создать дополнительные возможности для развития внутреннего рынка и экспорта.

Какие сейчас цены на свинину?

По состоянию на апрель 2026 года цены на свинину, по данным "Минфина", в Украине варьируются в зависимости от вида мяса и торговой сети. Средняя стоимость популярных частей за килограмм в супермаркетах составляет:

Ошеек : 318,73 гривны (диапазон 309–319 гривен).

: 318,73 гривны (диапазон 309–319 гривен). Вырезка : 375 гривен

: 375 гривен Грудинка : 231,47 гривны;

: 231,47 гривны; Лопатка / Гуляш : 179 – 215 гривен;

: 179 – 215 гривен; Шашлык : 220–240 гривен;

: 220–240 гривен; Ребра: от 122 гривен (суповые) до 230 гривен (корейка).

Ставка на горох не сработала: аграрии юга потеряли озимые посевы из-за погоды