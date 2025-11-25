Американцям не вистачає індиків

Високі ціни на індичку та історично низький рівень виробництва у США створили критичний дефіцит цієї птиці для продовольчих банків по всій країні з наближенням Дня подяки, повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloomberg. Через це багато закладів не можуть задовольнити попит на святкові пожертви на харчування.

Вартість індиків цього року зросла на 44%, що призвело до дефіциту запасів благодійних організацій. У продовольчому банку Сан-Антоніо постачання індиків було скасовано через вищі ціни, в результаті чого заклад, який розповсюджує продукцію до 29 округів Техасу, не зміг пожертвувати близько 16 000 птахів.

Ми бачили, як ціни на індичку зростали та знову падали, але це вперше, коли мені скасували вантажівки з індичкою, хоча у нас була домовленість. За долари, які я зібрав, ми отримали менше індичок,

– розповів, головний виконавчий директор продовольчого банку Ерік Купер.

Схожа ситуація спостерігається по всій країні. Продовольчі банки борються з високими цінами на індичку та інші білки, що посилюється припиненням роботи уряду, яке обмежило продовольчу допомогу. Тиск виникає, оскільки президент Дональд Трамп пообіцяв знизити ціни, оскільки американці потерпають від високих рахунків за продукти.

Виробництво індички скоротилося до 40-річного мінімуму

Птахів стало менше частково й через те, що ферми постійно вражає пташиний грип. Галузь також потерпає від значного спаду, оскільки смаки споживачів зміщуються в бік індички. Perdue Farms Inc. звільнила майже 300 працівників на заводі в Індіані у вересні, а Cargill Inc. у січні заявила про закриття заводу з виробництва індички в Арканзасі.

Важливо! Міністерство сільського господарства США оцінює виробництво індички на найнижчому рівні за 40 років. За даними агентства, гуртові ціни – ті, які роздрібні торговці платять за гуртову закупівлю – прогнозуються на рівні близько 1,35 долара за фунт, порівняно з лише 94 центами у 2024 році. Виробництво індички у США скоротилося до найменшого рівня з 1985 року.

Навіть попри те, що смаки споживачів змістилися в бік індиків, навантаження на постачання змушує деякі організації робити складний вибір під час свят.

Продовольчий банк "Facing Hunger" у Західній Вірджинії цього року скоротив виробництво білка через його витрати, але вони заздалегідь закупили індичку та шинку на День подяки. Сінді Кіркхарт, головний виконавчий директор продовольчого банку не впевнена, чи вистачить їм індиків, враховуючи нещодавнє зростання попиту.

Зверніть увагу! Однак є й осередки, де відчувається полегшення: Butterball LLC, найбільший постачальник індички, не постраждав від пташиного грипу. Генеральний директор Butterball Джей Джандрейнна говорить, що у нього продукції до свята буде достатньо.

