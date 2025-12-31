На які продукти у 2026 році ціни зростуть найбільше?

У 2026 році ціни на харчові продукти штовхатимуть вгору перебої з електропостачанням, інфляція, підвищення вартості кормів для тварин та витрат на логістику. Істотного здорожчання слід очікувати на молоко, м'ясо, хліб, молочні продукти. Про це в коментарях 24 Каналу розповіли експерти Інституту аграрної економіки та Українського клубу аграрного бізнесу.

Читайте також Подорожчання до 50%: які продукти стануть не по кишені у 2026 році

За прогнозом аналітика УКАБ Максима Гопки, у 2026 році варто очікувати зростання цін на м'ясо.

Максим Гопка Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу М'ясо та м'ясопродукти – очікується сезонне подорожчання через підвищений попит. Хоч пропозиції на внутрішньому ринку тваринного білка вдосталь, збільшення витрат внаслідок відключення світла та поступове зростання вартості кормів вплине на ціни.

За словами науковиці Інституту аграрної економіки Наталії Копитець, у 2026 році варто очікувати не тільки підвищення цін на м'ясо, але і їхньої стабілізації в окремі періоди року.

Наталія Копитець Кандидатка економічних наук, провідна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Інституту аграрної економіки Для ринку м'яса характерна тенденція коливання цін. Відчутне зростання цін на основні види – яловичину, свинину та м'ясо птиці – спостерігається зазвичай на великодні та новорічні свята, а також на межі літнього та осіннього сезонів. Враховуючи багаторічні тенденції, відзначається зростання цін на свинину та курятину від початку березня до кінця квітня-початку травня. До кінця червня вони стабілізуються.

Науковець Інституту аграрної економіки Іван Свиноус говорить, що молочна галузь в Україні переживає складні й нестабільні часи з огляду на:

скорочення поголів'я корів;

недостатню ефективність державної підтримки;

економічні суперечності між учасниками ринку;

вплив війни.

За словами експерта, у першому півріччі 2026 року варто очікувати продовження зростання цін на молоко.

Іван Свиноус Доктор економічних наук, провідний науковий співробітник відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Інституту аграрної економіки Економічна нестабільність та погіршення добробуту населення, очікувані у 2026 році, також не дають підстав для оптимізму. Зниження купівельної спроможності та зростання інфляції неминуче впливатимуть на підвищення цін на молокопродукти на всіх етапах їх виробництва та реалізації.

Зростання цін на хліб та крупи прогнозує науковиця Інституту аграрної економіки Світлана Черемісіна.

Світлана Черемісіна Докторка економічних наук, головна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Інституту аграрної економіки Тогорічна тенденція стійкого здорожчання дешевого сегмента продуктового кошика громадян, до якого належать крупи, хліб та хлібобулочні вироби, зберігатиметься й у 2026 році.

Які прогнози щодо цін на м'ясо на 2026 рік?