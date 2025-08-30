Які види землі не можна приватизувати
Юристки юридичної компанії Arzinger Марина Шарапа та Олена Юрець розповіли у коментарі 24 Каналу, що наразі існує доволі багато обмежень щодо приватизації землі.
Згідно з положеннями законодавства до земель комунальної та державної власності, які не можуть передаватись у приватну власність, належать:
- землі загального користування населених пунктів (вулиці, набережні, пляжі, парки, сквери, бульвари, кладовища тощо);
- землі під залізницями, дорогами, повітряного і трубопровідного транспорту;
- землі під об'єктами природно-заповідного фонду, наприклад, дендрологічні парки та зоологічні парки, створені до прийняття Закону України "Про природно-заповідний фонд", історико-культурного та оздоровчого призначення, що мають особливу екологічну, оздоровчу, наукову, естетичну та історико-культурну цінність;
- землі лісогосподарського призначення, крім передачі у власність громадянам та юридичним особам замкнених земельних ділянок загальною площею до 5 гектарів у складі угідь селянських, фермерських та інших господарств;
- землі водного фонду, крім передачі у власність громадянам та юридичним особам замкнених природних водойм загальною площею до 3 гектарів;
- земельні ділянки, які використовуються для забезпечення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування;
- штучно створені земельні ділянки;
- землі атомної енергетики та космічної системи;
- землі оборони;
- земельні ділянки зон відчуження та безумовного відселення, що забруднені внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- земельні ділянки, закріплені за державними закладами професійної освіти, фахової передвищої освіти, вищої освіти, в тому числі галузевих академій наук.
Поряд з цим звертаємо увагу, що під час дії воєнного стану забороняється безоплатна передача землі державної та комунальної власності у приватну власність.
Однак, як виключення є й такі випадки безоплатної передачі земельних ділянок у приватну власність:
- власникам розташованих на таких земельних ділянках об’єктів нерухомого майна (будівель, споруд);
- громадянам України, яким такі земельні ділянки були передані у користування до 1 січня 2002 року.