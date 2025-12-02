Що варто знати при оформленні спадщини на пай?

Юристка Лариса Кісь у коментарі 24 Каналу розповіла, що оформлення спадщини на земельний пай відбувається через звернення спадкоємця до нотаріуса із клопотанням про прийняття спадщини. Звернення треба подати не пізніше, ніж через пів року з дня смерті спадкодавця.

Лариса Кісь Адвокатка ЮКК "Де-Юре" Нотаріусу потрібно надати документи, які підтверджують те, що у померлого було право на користування паєм: Державний акт на право власності на землю або витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Сертифікат на пай.

Що робити, якщо втратили документи на землю?

Також адвокатка наголосила, що якщо документи на пай було втрачено, їх неодмінно треба відновити – отримати копію державного акта на пай у Держгеокадастрі. Якщо втрачено сертифікат на пай, спадкоємцеві слід звертатися до суду та довести, що у спадкодавця було право на частину колективної землі.

Доказами можуть бути:

витяги з Книг реєстрації сертифікатів на земельні частки (паї), із зазначенням реквізитів виданого сертифікату, які надаються територіальними органами Держгеокадастру;

витяги з Книг записів реєстрації державних актів на право власності на землю;

довідки від сільських, селищних рад із зазначенням відомостей про земельні ділянки, які обліковуються за спадкодавцем.

Важливо! Після отримання позитивного рішення суду спадкоємець зможе завершити процедуру оформлення спадщини, отримати свідоцтво про право на спадщину і надалі – завершити процедуру виділення земельної ділянки та реєстрації права власності на земельну ділянку.

