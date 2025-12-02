Что следует знать при оформлении наследства на пай?

Юрист Лариса Кись в комментарии 24 Канала рассказала, что оформление наследства на земельный пай происходит через обращение наследника к нотариусу с ходатайством о принятии наследства. Обращение надо подать не позднее, чем через полгода со дня смерти наследодателя.

Лариса Кись Адвокат ЮКК "Де-Юре" Нотариусу нужно предоставить документы, подтверждающие то, что у умершего было право на пользование паем: Государственный акт на право собственности на землю или выписку из Государственного реестра прав на недвижимое имущество и Сертификат на пай.

Что делать, если потеряли документы на землю?

Также адвокат отметила, что если документы на пай были потеряны, их непременно надо восстановить – получить копию государственного акта на пай в Госгеокадастре. Если утрачен сертификат на пай, наследнику следует обращаться в суд и доказать, что у наследодателя было право на часть коллективной земли.

Доказательствами могут быть:

выписки из Книг регистрации сертификатов на земельные доли (паи), с указанием реквизитов выданного сертификата, которые предоставляются территориальными органами Госгеокадастра;

выписки из Книг записей регистрации государственных актов на право собственности на землю;

справки от сельских, поселковых советов с указанием сведений о земельных участках, которые учитываются за наследодателем.

Важно! После получения положительного решения суда наследник сможет завершить процедуру оформления наследства, получить свидетельство о праве на наследство и в дальнейшем – завершить процедуру выделения земельного участка и регистрации права собственности на земельный участок.

