Виробники яєць України суттєво наростили експорт

Україна у серпні експортувала 168,2 мільйона штук яєць на суму 16,4 мільйона доларів, повідомляє 24 Канал із посиланням на Союз птахівників України.

Дані Державної митної служби свідчать, що порівняно з аналогічним періодом 2024 року обсяг експорту зріс на 81,9%.

У грошовому еквіваленті виручка за 8 місяців поточного року становила 119,5 мільйона доларів, що в 2,6 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року,
– зазначають в асоціації.

Головними покупцями українських яєць протягом 8 місяців 2025 року були:

  • Хорватія (10,9%),
  • Велика Британія (10,6%),
  • Іспанія (11%).

У серпні найбільші обсяги експорту були до:

  • Іспанії – 37,1 мільйона,
  • Чехії – 28,9 мільйона,
  • Польщі – 21,7 мільйона.

У Франції поскаржились Єврокомісії на українські яйця

  • Французькі виробники яєць скаржаться на українські яйця в супермаркетах, що "не відповідають стандартам ЄС" і можуть містити заборонені антибіотики.

  • Міністр сільського господарства Франції надіслала листа до Європейської комісії про посилення санітарного контролю та заборону імпорту яєць, що містять заборонені речовини.