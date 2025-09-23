Виробники яєць України суттєво наростили експорт
Україна у серпні експортувала 168,2 мільйона штук яєць на суму 16,4 мільйона доларів, повідомляє 24 Канал із посиланням на Союз птахівників України.
Дані Державної митної служби свідчать, що порівняно з аналогічним періодом 2024 року обсяг експорту зріс на 81,9%.
У грошовому еквіваленті виручка за 8 місяців поточного року становила 119,5 мільйона доларів, що в 2,6 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року,
– зазначають в асоціації.
Головними покупцями українських яєць протягом 8 місяців 2025 року були:
- Хорватія (10,9%),
- Велика Британія (10,6%),
- Іспанія (11%).
У серпні найбільші обсяги експорту були до:
- Іспанії – 37,1 мільйона,
- Чехії – 28,9 мільйона,
- Польщі – 21,7 мільйона.
У Франції поскаржились Єврокомісії на українські яйця
Французькі виробники яєць скаржаться на українські яйця в супермаркетах, що "не відповідають стандартам ЄС" і можуть містити заборонені антибіотики.
Міністр сільського господарства Франції надіслала листа до Європейської комісії про посилення санітарного контролю та заборону імпорту яєць, що містять заборонені речовини.