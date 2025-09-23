Виробники яєць України суттєво наростили експорт

Україна у серпні експортувала 168,2 мільйона штук яєць на суму 16,4 мільйона доларів, повідомляє 24 Канал із посиланням на Союз птахівників України.

Дані Державної митної служби свідчать, що порівняно з аналогічним періодом 2024 року обсяг експорту зріс на 81,9%.

У грошовому еквіваленті виручка за 8 місяців поточного року становила 119,5 мільйона доларів, що в 2,6 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року,

– зазначають в асоціації.

Головними покупцями українських яєць протягом 8 місяців 2025 року були:

Хорватія (10,9%),

(10,9%), Велика Британія (10,6%),

(10,6%), Іспанія (11%).

У серпні найбільші обсяги експорту були до:

Іспанії – 37,1 мільйона,

Чехії – 28,9 мільйона,

Польщі – 21,7 мільйона.

У Франції поскаржились Єврокомісії на українські яйця