Що відомо про ситуацію з яйцями у Польщі?

За словами аналітиків, підвищення цін торкнеться і роздрібної торгівлі, пише 24 Канал з посиланням на польське видання TWN24.

Ще два місяці тому Палата прогнозувала, що ціни на яйця до кінця цього року залишатимуться високими, але стабільними. Сьогодні ці оцінки вже неактуальні через спалахи пташиного грипу в Польщі та Європі,

– пояснила голова KIPDiP Катаржина Гавронська.

Вона зазначила, що боротьба з грипом і профілактичні заходи усувають або обмежують діяльність багатьох великих виробничих центрів. Зокрема сектор яєць сильно потерпає від іншої хвороби – псевдочуми птиці, яка відома як хвороба Ньюкасла, що завдає значних збитків.

За даними моніторингу, який проводить Національна палата виробників птиці та кормів, ціни на яйця у транзакціях між фермерами та пакувальними підприємствами зросли на 60% у порівнянні з минулим роком – для яєць розміру M, і на 50% – для яєць розміру L.

Зростання оптових цін на яйця значно прискорилося за останній місяць, адже середня зміна цін у жовтні порівняно з вереснем становить аж плюс 12%,

– повідомляє Палата.

Зокрема галузь очікує подальших підвищень цін і передачі оптових тенденцій на роздрібний ринок. Проблема полягає в тому, що нинішня дуже складна ситуація з пропозицією збігається з сезоном найбільшого попиту на яйця. Річ у тім, що у Польщі вже багато років найбільше курячих яєць купують саме на різдвяні свята.

Яєць просто немає. Ми не встигли відновити поголів’я після інфекційних хвороб, які раніше його знищили. Відновити виробничий потенціал за кілька тижнів неможливо – у сільському господарстві це займає кілька місяців. А зараз цей процес ще й перервано новими спалахами хвороб птиці,

– сказала Гавронська.

Зауважте! Споживачам також не варто розраховувати на імпорт, адже вся Європа перебуває в подібній ситуації.

Яка ситуація з яйцями в інших країнах?

Зокрема у Великій Британії зростає кількість яєць з України. Про це пише The Guardian. Наразі Велика Британія виробляє близько 88% власних яєць, а решту – 12% – імпортує.

Україна та Польща у 2025 році разом експортували до країни 15 тисяч тонн цієї продукції.

Зверніть увагу! Ситуація змушує британських фермерів опинятися у невигідному становищі.

Що відомо про яйця в Україні?