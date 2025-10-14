На скільки здорожчали яйця за рік?
Ціни на основні харчові продукти в Україні за останній рік суттєво зросли, найбільше подорожчали яйця та м'ясо, повідомляє 24 Канал із посиланням на Держстат. Крім того, серед фруктів найбільше зростання у яблук: вони додали в ціні з 26,5 до 48,8 гривні за кілограм, що становить зростання на 84,4%.
Зверніть увагу! За даними статистичного відомства, у вересні 2025 року в порівняні з вереснем минулого року найбільше подорожчали яйця – з 35,3 до 54,2 гривні за десяток, або на 53,6%.
Скільки коштує десяток яєць у магазині?
За даними "Мінфіну", ціна за десяток яєць у популярних супермаркетах складає:
Яйця курячі Ясенсвіт, 1 сорт, 10 штук
Auchan 71,40 гривні;
Novus 67,99 гривні;
Megamarket 78,20 гривні;
АТБ 67,90 гривні;
Varus 59,90 гривні.
Українських яєць у Великій Британії найбільше: місцеві виробники обурені.
Україна стала найбільшим постачальником курячих яєць до Великої Британії, обійшовши Нідерланди.
Британські фермери занепокоєні, оскільки імпорт яєць з України не відповідає британським стандартам добробуту тварин.