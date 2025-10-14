На сколько подорожали яйца за год?

Цены на основные продукты питания в Украине за последний год существенно выросли, больше всего подорожали яйца и мясо, сообщает 24 Канал со ссылкой на Госстат. Кроме того, среди фруктов наибольший рост у яблок: они прибавили в цене с 26,5 до 48,8 гривны за килограмм, что составляет рост на 84,4%.

Обратите внимание! По данным статистического ведомства, в сентябре 2025 года по сравнению с сентябрем прошлого года больше всего подорожали яйца – с 35,3 до 54,2 гривны за десяток, или на 53,6%.

Сколько стоит десяток яиц в магазине?

По данным "Минфина", цена за десяток яиц в популярных супермаркетах составляет:

Яйца куриные Ясенсвит, 1 сорт, 10 штук

Auchan 71,40 гривны;

Novus 67,99 гривны;

Megamarket 78,20 гривны;

АТБ 67,90 гривны;

Varus 59,90 гривны.

