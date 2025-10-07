Украина в лидерах экспорта яиц в Британию

Украинские производители стали крупнейшими поставщиками куриных яиц в Великобританию, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian. Так, по данным британского Агентства по вопросам охраны здоровья животных и растений, Нидерланды, которые в 2022 году поставляли большинство яиц в Великобританию, снизили объемы.

Украина и Польша, которые в текущем году вместе экспортировали в Британию 15 тысяч тонн этой продукции, стали лидерами. В то же время Испания, Италия и другие страны южной и восточной Европы также увеличили свой экспорт.

Интересно! В частности, Великобритания з Украины импортировала в текущем году 8 тысяч тонн яиц, из Польши – почти 7 тысяч тонн, из Испании – 5 тысяч тонн.

Британских фермеров теснит экспорт

Председатель Британского совета яичной промышленности Марк Уильямс заявил в комментарии изданию, что британские фермеры оказываются в невыгодном положении, поскольку много продукции поставляется из регионов, где остаются распространенными клеточные системы содержания кур.

Наших фермеров просят инвестировать в высокие стандарты благосостояния кур, тогда как правительство оставляет "открытыми задние двери" для яиц, произведенных по системе, запрещенной в Великобритании. Это морально неправильно и несправедливо, и правительство не должно этого делать,

– отметил он.

Уильямс напомнил, что содержание в клетках запрещено в Великобритании с 2012 года, то же время оно до сих пор распространено в Украине. Кроме того, британские розничные торговцы уже обязались отказаться от продукции кур клеточного содержания до 2025 года.

Это обещание станет невыполнимым, если импорт из стран с более низкими стандартами благосостояния позволит заполнить пробел в чувствительных к ценам секторах пищевых услуг и переработки,

– пояснил он.

Сейчас Великобритания производит около 88% собственных яиц, а остальные 12% импортирует. При этом розничная торговля составляет 65% рынка. Два других сегмента – общественное питание (18%) и переработка (17%). Именно эти направления, по мнению эксперта, привлекательные по цене для яиц и яичных продуктов из Украины.

Важно! Марк Уильямс добавил, что британские правила по безопасности пищевых продуктов, благополучия животных и защиты окружающей среды составляют около 14% стоимости производства десятка яиц: "Украина не сталкивается с этими затратами, что дает ей огромное коммерческое преимущество. Вот почему сейчас так привлекательно отправлять яйца и яичные продукты в Великобританию".

