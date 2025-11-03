Как вырастут цены на яблоки в Украине?
Потребность украинцев в потреблении яблок обеспечена менее чем на половину, а среднемесячные цены на них в 2025 году выросли более чем вдвое по сравнению с прошлым. Об этом в комментарии для 24 Канала рассказала ученый Инна Сало.
Смотрите также Рынок яблок стабилизировался: некоторые сорта подешевели вдвое
По данным Госстата Украины, против 2024 года средние цены на яблоки для потребителей в январе-сентябре 2025 года выросли в 2,2 раза – до 56,04 гривны за килограмм. Если сравнивать их октябрьскую стоимость, то в этом году они подорожали почти в полтора раза – до более 41 гривны за килограмм, по информации Минфина.
До конца 2025 года ожидается сезонное ежемесячное подорожание яблок на 7 – 10% по сравнению с нынешними ценами. Вызывает беспокойство тот факт, что сейчас существует проблема обеспечения потребностей населения в условиях его низкой покупательной способности, имеющихся высоких цен и недостаточного объема фонда потребления.
Ученые Института аграрной экономики посчитали, что уровень потребления яблок в Украине составляет не более 23 килограммов на одного человека в год. Тогда как рациональная годовая норма потребления составляет 50 килограммов. Поэтому потребность населения в яблоках обеспечена только на 46%.
Почему в Украине растут цены на яблоки?
Формирование цен на яблоки в Украине зависит от нескольких факторов:
- объемов поставок и погоды;
- стоимости хранения и транспортировки;
- развития логистики и цен на горючее;
- повышения тарифов на электроэнергию для промышленных производителей.
Ученая Инна Сало говорит, что длительное время украинский рынок яблок является преимущественно саморегулируемым, ведь около 70% продукции производят хозяйства населения – до 0,8 миллиона тонн в год.
Заметим! Из-за засухи и жары последних лет сельскохозяйственные предприятия нуждаются в обновлении насаждений семечковых культур, в частности сортового. Это требует значительных финансовых вложений, трудовых ресурсов и времени до начала товарного плодоношения. Война в Украине усложняет процесс.
Как менялись цены на яблоки после сбора урожая?
Самые высокие цены на яблоки фиксировали в конце прошлого сезона, когда они закончились до начала уборки нового урожая.
За первую неделю октября на внутреннем рынке цены на некоторые сорта яблок подешевели почти на половину: с 40 – 45 гривен за килограмм до 20 – 35 гривен.
Яблоко на экспорт шло по 30 – 35 гривен за килограмм, однако эта цена одновременно могла бы быть и для внутреннего рынка, если оно качественное.