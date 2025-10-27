Цены на некоторые яблоки упали

Цена на некоторые популярные сорта яблок на внутреннем рынке за первую неделю октября снизилась почти на 50%: с 40 – 45 гривен за килограмм до 20 – 35 гривен за килограмм, сообщает 24 Канал со ссылкой на журнал "Садоводство по-украински".

Эту тенденцию аналитики считают вполне нормальной, соответствующей имеющейся рыночной ситуации. Так же и беспрецедентно большой цена была в конце прошлого сезона, когда яблоко в стране просто закончилось до начала сбора нового урожая. В то же время нынешняя цена примерно вдвое выше, чем в этот же период в прошлом году.

В принципе, я думаю, что нынешняя цена 20 – 35 гривен является вполне справедливой, рабочей, и достаточно привлекательной для садовода. Она даже выше, чем могла бы быть в рамках нынешнего рынка,

– отметил руководитель компании USPA Fruit Владимир Гуржий.

Рыночные перекосы происходят на рынке яблок уже второй сезон подряд. Как только яблоко снова появляется на рынке, это значительно корректирует цену. Яблоко на экспорт сегодня стоит 30 – 35 гривен за килограмм, одновременно это может быть и ценой для внутреннего рынка, если оно качественное.

