Почему цены на помидоры продолжают расти?

Ограниченное предложение тепличных помидоров на украинском рынке позволяет местным комбинатам активно повышать цены на эту продукцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Эксперты отмечают, что рост цен на эти овощи в Украине продолжается уже третью неделю подряд.

По данным ежедневного мониторинга проекта, на сегодня украинские тепличные комбинаты предлагают к продаже томаты по 80 – 90 гривен за килограмм (1,91 – 2,15 доллара за килограмм), что в среднем на 14% дороже, чем в конце прошлой недели.

Игроки рынка отмечают, что поставки тепличных томатов из местных комбинатов на сегодня достаточно малообъемные и нестабильные. Так, ряд хозяйств уже заявил о завершении реализации продукции текущего оборота.

В других же стационарных теплицах созревание культур сильно замедлилось из-за похолодания, а поставки из парниковых теплиц вовсе прекратились. Более того, компенсировать недостаток предложения местных тепличных овощей путем импорта продукции также пока не удается.

Важно! Аналитики добавляют, что в результате подорожания сегодня цены на тепличные помидоры в Украине уже в среднем на 22% выше, чем в конце октября 2024 года. При этом производители намерены и в дальнейшем повышать цены в данном сегменте при условии сохранения сегодняшних темпов сбыта, объясняя свое решение ограниченным предложением продукции с местных комбинатов.

Сколько стоят томаты в супермаркетах?

Согласно данным "Минфина", в крупнейших сетях супермаркетов стоимость килограмма помидоров такова:

Novus 109 гривен;

109 гривен; Megamarket 113,10 гривен;

113,10 гривен; Сильпо 110 гривен;

110 гривен; Varus 119,90 гривны;

119,90 гривны; АТБ 99,89 гривны.

