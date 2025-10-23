Какие цены на картофель сейчас в магазинах?
В прошлом, 2024 году погода подсунула отечественным картофелеводам неприятный сюрприз в виде засухи и сильной жары, что не способствовало хорошему урожаю. Поэтому цены на картофель уже с середины лета взлетели более чем вдвое, достигнув в октябре-ноябре стоимости в более 30 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на данные "Минфина".
В 2025 году картофель довольно неплохо уродил, поэтому уже с началом сбора первого урожая молодого картофеля цена начала падать, скатившись до около 15 гривен за килограмм. Однако сейчас, по данным EastFruit, цены потихоньку пошли вверх.
Стоимость килограмма картофеля в популярных супермаркетах Украины сейчас составляет:
- Auchan 15,30 гривны;
- Megamarket 15,90 гривны;
- АТБ 13,45 гривны;
- Сильпо 15,40 гривны;
- Metro 13,80 гривны;
- Varus 15,90 гривны.
В Украине выросла стоимость лука: какая цена в магазине?
Цена на лук в Украине выросла на 12% из-за неблагоприятных погодных условий, осложнивших уборку урожая.
В супермаркетах цены на лук варьируются от 7,89 до 10,90 гривны за килограмм.