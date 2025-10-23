Які ціни на картоплю наразі у магазинах?
Минулого, 2024 року погода підсунула вітчизняним картоплярам неприємний сюрприз у вигляді засухи і сильної спеки, що не сприяло гарному врожаю. Через це ціни на картоплю вже з середини літа злетіли більш ніж удвічі, сягнувши у жовтні-листопаді вартості у понад 30 гривень, повідомляє 24 Канал із посиланням на дані "Мінфіну".
У 2025 році картопля доволі непогано вродила, тому вже з початком збору першого врожаю молодої картоплі ціна почала падати, скотившись до близько 15 гривень за кілограм. Однак наразі, за даними EastFruit, ціни потихеньку пішли вгору.
Вартість кілограма картоплі у популярних супермаркетах України наразі складає:
- Auchan 15,30 гривні;
- Megamarket 15,90 гривні;
- АТБ 13,45 гривні;
- Сільпо 15,40 гривні;
- Metro 13,80 гривні;
- Varus 15,90 гривні.
В Україні зросла вартість цибулі: яка ціна у магазині?
Ціна на цибулю в Україні зросла на 12% через несприятливі погодні умови, що ускладнили збирання врожаю.
У супермаркетах ціни на цибулю варіюються від 7,89 до 10,90 гривні за кілограм.