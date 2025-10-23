Чому вартість цибулі раптом почала зростати?

Цибуля почала дорожчати

З початку поточного тижня на внутрішньому ринку України підвищуються відпускні ціни на цибулю, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Фермери повідомляють про те, що частина врожаю овочів, як і раніше, залишається в полях, при цьому їх якість поступово погіршується.

Важливо! Ба більше, цибуля в полях почала проростати, що також негативно позначиться на подальшій якості продукції.

Так, на сьогодні місцеві виробники готові вести реалізацію цибулі по 7-13 гривні за кілограм (17 – 31 цент за кілограм), що в середньому на 12% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Основною причиною подорожчання цієї продукції, на думку експертів, є той факт, що багато господарств змушені призупинити збирання врожаю цибулі через несприятливі погодні умови, через що суттєво скоротилися обсяги пропозиції даної продукції на ринку. Також аналітики повідомляють про те, що більшу частину цибулі хорошої якості фермери вважають за краще закладати на зберігання, здійснюючи продаж на даний час невеликими партіями.

Зверніть увагу! При цьому, попри позитивний ціновий тренд у сегменті цибулі, ціни на цю продукцію нині на ринку України все в середньому на 21% нижчі, ніж в аналогічний торішній період.

Скільки цибуля коштує у супермаркетах?

За інформацією "Мінфіну", кілограм цибулі ріпчастої коштує:

Auchan 9,10 гривні;

9,10 гривні; Novus 7,89 гривні;

7,89 гривні; Megamarket 10,90 гривні;

10,90 гривні; АТБ 7,95 гривні;

7,95 гривні; Сільпо 7,90 гривні;

7,90 гривні; Dmart 7,90 гривні.

