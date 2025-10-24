Чому ціни на помідори продовжують рости?

Обмежена пропозиція тепличних помідорів на українському ринку дозволяє місцевим комбінатам активно підвищувати ціни на цю продукцію, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Експерти зазначають, що зростання цін на ці овочі в Україні продовжується вже третій тиждень поспіль.

За даними щоденного моніторингу проєкту, на сьогодні українські тепличні комбінати пропонують до продажу томати по 80 – 90 гривень за кілограм (1,91 – 2,15 долара за кілограм), що в середньому на 14% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Гравці ринку зазначають, що постачання тепличних томатів із місцевих комбінатів на сьогодні досить малооб'ємні та нестабільні. Так, низка господарств уже заявила про завершення реалізації продукції поточного обороту.

В інших же стаціонарних теплицях дозрівання культур сильно сповільнилося через похолодання, а постачання з парникових теплиць зовсім припинилося. Ба більше, компенсувати брак пропозиції місцевих тепличних овочів шляхом імпорту продукції також поки що не вдається.

Важливо! Аналітики додають, що внаслідок подорожчання сьогодні ціни на тепличні помідори в Україні вже в середньому на 22% вищі, ніж наприкінці жовтня 2024 року. При цьому виробники мають намір і надалі підвищувати ціни в даному сегменті за умови збереження сьогоднішніх темпів збуту, пояснюючи своє рішення обмеженою пропозицією продукції з місцевих комбінатів.

Скільки коштують томати у супермаркетах?

Згідно з даними "Мінфіну", у найбільших мережах супермаркетів вартість кілограма помідорів така:

Novus 109 гривень;

109 гривень; Megamarket 113,10 гривні;

113,10 гривні; Сільпо 110 гривень;

110 гривень; Varus 119,90 гривні;

119,90 гривні; АТБ 99,89 гривні.

