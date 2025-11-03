Як змінилися ціни на овочі та фрукти?

В Україні почала дешевшати цибуля (7 – 9 гривень за кілограм), повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Подорожчала якісна морква (9 – 12 гривень за кілограм).

Сезон реалізації огірків із місцевих тепличних комбінатів підходить до завершення, внаслідок чого ціни на них зростають практично щодня (100 – 130 гривень за кілограм). Четвертий тиждень поспіль дорожчають помідори (40 – 100 гривень за кілограм). Водночас на тлі зростання пропозиції пекінської (15 – 25 гривень за кілограм) та цвітної капусти (30 – 35 гривень за кілограм) ціни на них почали знижуватись.

Зверніть увагу! Також дешевше, ніж тижнем раніше, продавалася броколі (40 – 55 гривень за кілограм). Вкотре подорожчав кабачок (55 – 65 гривень за кілограм). Почала зростати ціна на часник (80 – 150 гривень за кілограм). Зелена цибуля стала дешевшою (145 – 160 гривень за кілограм), а петрушка подорожчала (125 – 135 гривень за кілограм).

Що з цінами на фрукти на ринку?

Фруктовий сегмент відзначився зниженням цін на яблуко (20 – 70 гривень за кілограм) та грушу (40 – 110 гривень за кілограм). При цьому слива почала дорожчати (30 – 45 гривень за кілограм).

Серед імпортних фруктів у більшу сторону змінилася вартість апельсинів (60 – 125 гривень за кілограм), подешевшали лимони (95 – 115 гривень за кілограм) та розширився діапазон цін на мандарини (45 – 160 гривень за кілограм).

