Фермери вимушені кидати цибулю на полях

Серед українських господарств є й такі, де цибуля досі в полі, подекуди вона примерзла, повідомляє 24 Канал із посиланням на AgroPortal. Тому, за словами міжнародного експерта зі зберігання плодоовочевої продукції (зі щорічним супроводом понад 60 тисяч тонн) Павла Булгакова, деякі виробники вже заорюють поля з цибулею.

Читайте також В Україні зросли ціни на якісну моркву: скільки коштує у магазині

За його словами, через таку ситуацію на ринку очікується розшарування якості цибулі.

Буде дуже неякісна продукція і високоякісна, яку будуть зберігати. Цей момент треба пережити. Фермери зараз не спекулюють, вони прагнуть вижити. Бо якщо підуть у мінус, то не зможуть вирощувати на наступний рік. Загалом цьогоріч постраждали усі,

– говорить експерт.

Регулювання площ під тими чи іншими культурами могло б убезпечити від подібних колапсів. Адже в овочевий бізнес іноді заходять зерновики і думають відповідними категоріями, засіваючи тисячі гектарів.

У овочевому напрямі не можна робити такі підйоми. Ситуація цього сезону потягне за собою не просто скорочення, а переключення на інші культури. Втім, це стосується переважно маленьких виробників. Будуть і ті, котрі суттєво збільшать обсяги,

– зазначив Павло Булгаков.

Зверніть увагу! Але точніші прогнози, на його думку, будуть пізніше, у лютому.

Тепличні огірки в Україні знову дорожчають: які ціни у магазині?