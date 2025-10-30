Вартість моркви почала зростати

З початку осені на українському ринку у сегменті моркви спостерігалася тривала стагнація, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. На сьогодні відпускні ціни на ці коренеплоди почали підвищуватися.

Читайте також Овочі продовжують дорожчати: як змінилися ціни за тиждень

За даними щоденного моніторингу, лише з початку поточного тижня морква на українському ринку подорожчала в середньому на 12%, і сьогодні виробники готові відвантажувати цю продукцію по 7 – 13 гривень за кілограм (17 – 31 цент за кілограм), залежно від якості та обсягів партій овочів, що пропонуються.

За словами ключових гравців ринку, зростанню цін на моркву сприяє помітне підвищення торгівельної активності у цьому сегменті. Водночас більшість господарств призупинили продаж коренеплодів високої якості в очікуванні ще більшого зростання цін і заклали основний обсяг врожаю на зберігання. До реалізації вони пропонують лише надлишки, внаслідок чого пропозиція цих коренеплодів на ринку дещо скоротилася.

Важливо! Але, попри подорожчання, нині морква в Україні пропонується до продажу в середньому на 54% дешевше, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому учасники ринку не виключають, що тенденція зростання цін може бути тимчасовим явищем. На їхню думку, подальше подорожчання може мотивувати фермерів розпочати розпродаж моркви зі сховищ, що призведе до збільшення постачання і, як наслідок, до зниження цін.

Скільки морква коштує у магазинах?

Згідно з даними "Мінфіну", наразі в українських супермаркетах встановилися такі ціни за кілограм моркви:

Metro 9,90 гривні;

Auchan 10,90 гривні;

Megamarket 15,90 гривні;

АТБ 9,89 гривні;

Сільпо 10,90 гривні;

Varus 10,90 гривні.

Картопля в Україні може ще більше здешевшати: яка вартість у магазині?