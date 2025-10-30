Стоимость моркови начала расти

С начала осени на украинском рынке в сегменте моркови наблюдалась длительная стагнация, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. На сегодня отпускные цены на эти корнеплоды начали повышаться.

Читайте также Овощи продолжают дорожать: как изменились цены за неделю

По данным ежедневного мониторинга, только с начала текущей недели морковь на украинском рынке подорожала в среднем на 12%, и сегодня производители готовы отгружать эту продукцию по 7 – 13 гривен за килограмм (17 – 31 цент за килограмм), в зависимости от качества и объемов партий овощей, предлагаемых.

По словам ключевых игроков рынка, росту цен на морковь способствует заметное повышение торговой активности в этом сегменте. В то же время большинство хозяйств приостановили продажу корнеплодов высокого качества в ожидании еще большего роста цен и заложили основной объем урожая на хранение. К реализации они предлагают только излишки, в результате чего предложение этих корнеплодов на рынке несколько сократилось.

Важно! Но, несмотря на подорожание, сейчас морковь в Украине предлагается к продаже в среднем на 54% дешевле, чем за аналогичный период прошлого года. При этом участники рынка не исключают, что тенденция роста цен может быть временным явлением. По их мнению, дальнейшее подорожание может мотивировать фермеров начать распродажу моркови из хранилищ, что приведет к увеличению поставок и, как следствие, к снижению цен.

Сколько морковь стоит в магазинах?

Согласно данным "Минфина", сейчас в украинских супермаркетах установились такие цены за килограмм моркови:

Metro 9,90 гривны;

Auchan 10,90 гривны;

Megamarket 15,90 гривны;

АТБ 9,89 гривны;

Сильпо 10,90 гривны;

Варус 10,90 гривны.

Картофель в Украине может еще больше подешеветь: какая стоимость в магазине?