Вартість картоплі продовжує падати

Ціна картоплі для споживачів виглядає на українському ринку доволі привабливо, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Page. Так, у жовтні 2025 року картопля коштувала близько 16 гривень за кілограм, тоді як минулого жовтня – майже 28,5 гривні за кілограм.

Завдяки вищому врожаю закупівельні ціни можуть триматися на рівні трирічного мінімуму, що потенційно може обумовити менш помітне зростання роздрібних цін,

– додає генеральний директор компанії Pro-Consulting Олександр Соколов.

Експертка Світового банку з розвитку аграрних асоціацій та плодоовочівництва Оксана Руженкова зауважує, що ціни на українську картоплю перебувають під значним тиском європейського ринку, адже цього року високий урожай картоплі зібрали у Польщі та Німеччині, де встановили рекорд за 30 років.

Український виробник хотів би продавати картоплю по 12 гривень за кілограм (із ПДВ), але на ринок заходить польська картопля по 6 гривень за кілограм. Це призводить до того, що відпускна ціна по Чернігівській області без ПДВ становить 8 – 9 гривень, а у Волинській – деколи 5 – 7 гривень,

– говорить Руженкова.

Зверніть увагу! Для споживача, за її словами, це добре, а для виробника – проблема, бо в умовах війни, дефіциту кадрів, вартості пального та логістичних ускладнень їм потрібні більші обігові кошти.

Скільки картопля коштує у супермаркеті?

За даними "Мінфіну", вартість кілограма картоплі у популярних мережах супермаркетів така:

Auchan 15,30 гривні;

15,30 гривні; Megamarket 14,90 гривні;

14,90 гривні; Сільпо 14,20 гривні;

14,20 гривні; АТБ 12,75 гривні;

12,75 гривні; Varus 15,90 гривні.

