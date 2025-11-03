Фермеры вынуждены бросать лук на полях

Среди украинских хозяйств есть и такие, где лук до сих пор в поле, кое-где он примерз, сообщает 24 Канал со ссылкой на AgroPortal. Поэтому, по словам международного эксперта по хранению плодоовощной продукции (с ежегодным сопровождением более 60 тысяч тонн) Павла Булгакова, некоторые производители уже запахивают поля с луком.

По его словам, из-за такой ситуации на рынке ожидается расслоение качества лука.

Будет очень некачественная продукция и высококачественная, которую будут хранить. Этот момент надо пережить. Фермеры сейчас не спекулируют, они стремятся выжить. Потому что если уйдут в минус, то не смогут выращивать на следующий год. В целом в этом году пострадали все,

– говорит эксперт.

Регулирование площадей под теми или иными культурами могло бы обезопасить от подобных коллапсов. Ведь в овощной бизнес иногда заходят зерновики и думают соответствующими категориями, засевая тысячи гектаров.

В овощном направлении нельзя делать такие подъемы. Ситуация этого сезона повлечет за собой не просто сокращение, а переключение на другие культуры. Впрочем, это касается преимущественно маленьких производителей. Будут и те, которые существенно увеличат объемы,

– отметил Павел Булгаков.

Обратите внимание! Но более точные прогнозы, по его мнению, будут позже, в феврале.

