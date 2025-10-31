Цены на огурцы растут ежедневно

Сезон реализации огурцов из местных тепличных комбинатов в Украине подходит к завершению, сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитиков EastFruit. В то же время они отмечают, что украинским производителям до конца сезона удается повышать цены на эту продукцию практически ежедневно.

Сегодня производители готовы отгружать тепличный огурец от 100 до 120 гривен за килограмм в зависимости от качества и объемов партий овощей, предлагаемых, что в среднем на 12% дороже, чем неделей ранее.

Очередное подорожание в этом сегменте эксперты объясняют существенным сокращением предложения огурца из местных хозяйств. На сегодня многие комбинаты уже заявили о фактическом завершении сезона реализации, тогда как остальные хозяйства предлагает эту продукцию лишь небольшими партиями. Между тем спрос на эти овощи на внутреннем рынке Украины остается достаточно высоким, что и провоцирует стремительный рост цен.

Важно! Специалисты добавляют, что в сложившихся обстоятельствах,, тепличным комбинатам Украины сегодня удается вести продажу огурца уже в среднем на 12% дороже, чем в аналогичный период предыдущего года. При этом игроки рынка не исключают вероятности сохранения положительных ценовых тенденций в данном сегменте и в дальнейшем.

Какие цены на огурцы в магазинах?

Согласно данным "Минфина", тепличные огурцы в популярных сетях супермаркетов Украины продают по таким ценам:

Novus 159 гривен за килограмм;

Metro 124,70 гривны за килограмм;

АТБ 105,89 гривны за килограмм;

Сильпо 159 гривен за килограмм;

Varus 129,90 гривны за килограмм.

