Расходы на тыквы во Франции выросли за год
Хэллоуин в этом году способствует росту продаж тыкв во Франции, сообщает 24 Канал со ссылкой на ESM и данные Worldpanel.
Читайте также В Украине выросли цены на качественную морковь: сколько стоит в магазине
Отмечается, что с сентября 2025 года французские потребители приобрели 25 тысяч тонн тыкв, что является значительным ростом по сравнению с 21 тысяча тонн за тот же период в 2024 году.
Общие расходы на тыквы и кабачки в этом году достигли 55 миллионов евро, что существенно превышает 44 миллиона евро в прошлом году. Этот рост был обусловлен как большим энтузиазмом к празднику, так и повышением средней цены, которая в этом году поднялась до 2,18 евро за килограмм.
Обратите внимание! Кроме традиционной резьбы, этот продукт все чаще используется в популярных блюдах, таких как супы, запеканки, пироги и торты.
Сколько стоят тыквы в магазине?
Журналисты 24 Канала исследовали цены на тыквы в супермаркетах:
- Varus 24,90 гривны за килограмм;
- АТБ 17,95 гривны за килограмм;
- Сильпо 18 гривен за килограмм.
Украина с 2022 года потеряла пятую часть картофельных полей
Площади полей под картофелем в Украине сократились на 21% с 2021 года, а объем производства уменьшился на 11%.
Потребительская цена на картофель выросла с 11,2 гривен за килограмм в 2021 году до 24,0 гривен в 2024 году, а импорт картофеля возобновился с новыми поставщиками, такими как Азербайджан и Турция.