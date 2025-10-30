Площадь полей под картофелем сильно уменьшилась

Результаты исследования Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики свидетельствуют, что рынок картофеля Украины сильно пострадал в результате войны и оккупации южных регионов, сообщает 24 Канал со ссылкой на KSE.

Так, под выращивание картофеля в Украине отведено более трети всех площадей, предназначенных для посева корнеплодов, овощей и бахчевых культур – 47,1 тысячи гектар по состоянию на 2024 год. По сравнению с довоенным 2021 годом площади под картофелем уменьшились на 21%, а объем производства сократился на 11%. Надраный картофель отечественного производства, выращиваемый преимущественно на юге, фактически исчез с рынка, добавляют аналитики.

В то же время потребительская цена на картофель выросла с 11,2 гривны за килограмм в 2021 году до 24,0 гривен за килограмм в 2024 году, а период "низкой" цены сократился с 10 месяцев в довоенное время до двух-четырех месяцев в 2023 – 2024 годах.

Обратите внимание! За два года импорт картофеля, который сократился в 17 раз в 2022 году, восстановился, но полностью изменилась его география, утверждают аналитики. Если в 2019 – 2021 годах стремительно рос импорт из Беларуси и России, то в 2024 году главными поставщиками стали Азербайджан, Турция, Греция, Македония и Грузия.

