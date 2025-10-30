Площа полів під картоплею сильно зменшилась

Результати дослідження Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки свідчать, що ринок картоплі України сильно постраждав унаслідок війни та окупації південних регіонів, повідомляє 24 Канал із посиланням на KSE.

Так, під вирощування картоплі в Україні відведено понад третину всіх площ, призначених для посіву коренеплодів, овочів та баштанних культур – 47,1 тисячі гектар станом на 2024 рік. Порівняно з довоєнним 2021 роком площі під картоплею зменшилися на 21%, а обсяг виробництва скоротився на 11%. Надрання картопля вітчизняного виробництва, що вирощується переважно на півдні, фактично зникла з ринку, додають аналітики.

Водночас споживча ціна на картоплю зросла з 11,2 гривні за кілограм у 2021 році до 24,0 гривень за кілограм у 2024 році, а період "низької" ціни скоротився з 10 місяців у довоєнний час до двох-чотирьох місяців у 2023 – 2024 роках.

Зверніть увагу! За два роки імпорт картоплі, який скоротився у 17 разів у 2022 році, відновився, але повністю змінилася його географія, стверджують аналітики. Якщо у 2019 – 2021 роках стрімко зростав імпорт з Білорусі та Росії, то 2024 року головними постачальниками стали Азербайджан, Туреччина, Греція, Македонія та Грузія.

