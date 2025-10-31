Витрати на гарбузи у Франції зросли за рік
Хелловін цього року сприяє зростанню продажів гарбузів у Франції, повідомляє 24 Канал із посиланням на ESM та дані Worldpanel.
Зазначається, що з вересня 2025 року французькі споживачі придбали 25 тисяч тонн гарбузів, що є значним зростанням порівняно з 21 тисяча тонн за той самий період у 2024 році.
Загальні витрати на гарбузи та кабачки цього року досягли 55 мільйонів євро, що суттєво перевищує 44 мільйони євро торік. Це зростання було зумовлене як більшим ентузіазмом до свята, так і підвищенням середньої ціни, яка цього року піднялася до 2,18 євро за кілограм.
Зверніть увагу! Окрім традиційного різьблення, цей продукт дедалі частіше використовується в популярних стравах, таких як супи, запіканки, пироги та торти.
Скільки коштують гарбузи у магазині?
Журналісти 24 Каналу дослідили ціни на гарбузи у супермаркетах:
- Varus 24,90 гривні за кілограм;
- АТБ 17,95 гривні за кілограм;
- Сільпо 18 гривень за кілограм.
Україна з 2022 року втратила п'яту частину картопляних полів
Площі полів під картоплею в Україні скоротилися на 21% з 2021 року, а обсяг виробництва зменшився на 11%.
Споживча ціна на картоплю зросла з 11,2 гривень за кілограм у 2021 році до 24,0 гривень у 2024 році, а імпорт картоплі відновився з новими постачальниками, такими як Азербайджан і Туреччина.